"Il Napoli prende atto della decisione della Corte Sportiva d'Appello ed è già al lavoro per preparare il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport del Coni". Inizia così il comunicato ufficiale attraverso il quale il club azzurro preannuncia un ulteriore reclamo dopo la sentenza della Corte d'appello federale che ha confermato la sconfitta per 3-0 a tavolino e il punto di penalità in classifica in relazione alla partita Juventus-Napoli, valida per la terza giornata di Serie A, in programma lo scorso 4 ottobre e non disputata a causa dell'assenza della squadra campana che non si era presentata all'Allianz Stadium.