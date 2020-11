"La società S.S.C. Napoli, nei giorni precedenti la gara Juventus-Napoli del 4 ottobre 2020, ha orientato la propria condotta al precipuo scopo di non disputare il predetto incontro, o, comunque, di precostituirsi una scusa per non disputarlo". È questo uno dei passaggi più duri della sentenza con la quale la Corte d'appello della FIGC ha bocciato il ricorso presentato dal Napoli contro lo 0-3 a tavolino e il -1 in classifica comminati dal Giudice sportivo dopo la mancata disputa della partita valida per la terza giornata di Serie A.

"Il coinvolgimento dell'ASL è solo un alibi"

Secondo la Corte federale non ha alcun fondamento nemmeno la presa di posizione del Napoli che, il giorno prima della partita, aveva espressamente indicato l'ASL come l'ente responsabile della mancata partenza per Torino: "La ragione per la quale una società di calcio professionistico - si legge nella sentenza - ben consapevole del contenuto dei protocolli federali in materia di gestione delle gare e degli allenamenti in tempo di Covid-19, per averli applicati più volte, debba chiedere lumi sulla loro applicazione alle Autorità sanitarie è difficile da comprendere e a tale condotta non può che attribuirsi altro significato che quello della volontà della società ricorrente di preordinarsi una giustificazione per non disputare una gara che la società ricorrente aveva già deciso di non giocare".

"Napoli, non c'era un impedimento oggettivo"

Secondo la Corte federale, dunque, il Napoli non aveva nessun motivo valido per cancellare la trasferta di Torino: "Non emerge in alcun modo l'esistenza di un impedimento oggettivo per la Società ricorrente di disputare l'incontro di cui è procedimento. Ciò che emerge è, invece, la preordinata volontà della Società ricorrente di non disputare la gara (volontà, desumibile da diversi indizi, quali la reiterazione delle richieste di chiarimenti in ordine alle conseguenze derivanti dall'isolamento fiduciario del gruppo squadra, la cancellazione, fin dalla serata del giorno antecedente quello dell'incontro, che, peraltro, era in programma per la sera, del volo charter ma, soprattutto, l'annullamento della prenotazione dei tamponi che avrebbero dovuto effettuarsi, secondo le previsioni del Protocollo, nella giornata di svolgimento della gara).

"Violati i principi di lealtà, correttezza e probità"

Emblematiche le conclusioni contenute nel dispositivo: "La Società ricorrente merita di essere sanzionata con la sconfitta a tavolino dell'incontro Juventus-Napoli, previsto per il giorno 4 ottobre 2020, oltre alla penalizzazione di un punto in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva perché, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, non si è trovata affatto nella impossibilità oggettiva di disputare il predetto incontro, avendo, invece, indirizzato, in modo volontario e preordinato, la propria condotta nei giorni antecedenti all'incontro nel senso di non disputare lo stesso, con palese violazione dei fondamentali principi sui quali si basa l'ordinamento sportivo, ovvero la lealtà, la correttezza e la probità".

