Il Napoli, forte del legittimo provedimento dell’ASL Campania ha deciso di non partire alla volta di Torino e, in attesa di conoscere la presa di posizione di Lega e Figc, è pronto alla battaglia legale nel caso in cui si decidesse per lo 0-3 a tavolino. I giocatori del Napoli sono nelle loro case in quarantena come previsto dall'Asl Napoli 1 e fra stasera e la giornata di domani il Napoli andrà in ritiro a Castel Volturno, dove trascorrerà la quarantena. Come si apprende dalla Gazzetta dello Sport, lo staff tecnico e i giocatori dovrebbero alloggiare nell'hotel adiacente il centro sportivo, che non potranno lasciare fino al termine dell'isolamento imposto dalla Asl Napoli 1.