"Il dibattimento è stato assolutamente soddisfacente. Abbiamo spiegato la centralità del ruolo delle ASL e di come nessuno dei precedenti si sia risolto con un 3-0 a tavolino". Così Mattia Grassani, intervistato da Radio Kiss Kiss Napoli, commenta l'udienza presso la Corte d'appello federale in merito al ricorso presentato dal Napoli contro la sconfitta per 3-0 a tavolino (più un punto di penalità in classifica) inflitta dal Giudice sportivo a seguito della mancata trasferta della squadra di Gattuso lo scorso 4 ottobre allo Stadium per disputare il match di campionato contro i bianconeri.