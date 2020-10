Sono ore di attesa per la sentenza del Giudice Sportivo di Serie A che, secondo quanto rivelato da Tuttosport, potrebbe esprimersi già nella giornata di giovedì su Juventus-Napoli , la partita valida per la terza giornata di campionato che non si è disputata domenica sera allo Stadium a causa dell'assenza della formazione azzurra. Secondo il quotidiano torinese, gli scenari sono sostanzialmente due: il 3-0 a tavolino a favore dei bianconeri o il rinvio ufficiale della partita che dovrà quindi essere recuperata alla prima data utile.

Esiste tuttavia un terzo scenario sul quale Tuttosport ha iniziato a ragionare. Scenario che prevede un passo avanti da parte del Giudice Sportivo che, nel frattempo, è entrato in possesso anche della memoria difensiva del Napoli e della documentazione dell'ASL campana. Questo scenario non prevederebbe il 3-0 a tavolino per la Juventus ma una multa particolarmante salata nei confronti del club partenopeo (per la violazione del protocollo Covid) o una penalizzazione in classifica (si parla di un -1).