La Corte d'appello della FIGC ha respinto il ricorso del Napoli, confermando la sconfitta per 0-3 a tavolino e la penalizzazione di un punto in classifica comminate dal Giudice Sportivo per il match con la Juventus in programma lo scorso 4 ottobre. La partita, valida per la terza giornata di Serie A, non si era disputata a causa dell'assenza della formazione allenata da Gennaro Gattuso, che non era partita per Torino a seguito dei casi di positività al Covid-19 di Elmas e Zielinski.