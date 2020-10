Il day after di Juventus-Napoli non può che essere incandescente. Si parte dai tifosi partenopei, che nella notte hanno esposto striscioni contro la Juve e la Figc dopo che i bianconeri sono scesi in campo pur sapendo dell'assenza degli avversari. Con conseguente 3-0 a tavolino per la Signora. Il tifo organizzato del Napoli si è fatto sentre con attacchi diretti alla rivale di sempre e alla Figc: "Il peggior virus si chiama Juventus: 20.45, Amuchina su Torino", "Figc serva del padrone" e "Nel calcio il denaro è il virus vero: Fc Covid 3, Ssc Napoli 0" i contenuti di alcuni striscioni.

Il legale: "Il Napoli non aveva scelta"

Ad alzare la voce è stato anche il legale del Napoli, Mattia Grassani, ai microfoni di "Radio Anch'Io Sport": "Quello che mi indigna è che si possa pensare che ci siano Asl che possano condizionare il campionato in base ad un interesse, qui l'unico interesse è la salute della gente. Quello della Asl è un ruolo primario che anche il ministero della Salute riconosce. In caso di quarantena e contatti stretti sono le Asl a decidere, questa è la normativa. Non è il Napoli che ha scelto di non andare a Torino: se il Napoli fosse andato a Torino si sarebbe esposto a responsabilità penali e a rischi sanitari. Se domani il giudice sportivo decidesse di dare il 3-0 a tavolino e un punto di penalizzazione al Napoli lo sport perderebbe una occasione importante per dare un segnale diverso. Il Napoli non ha avuto scelta, i giocatori erano pronti a partire".

Grassani ha poi proseguito: "Il campionato si deve disputare ma non a tutti i costi e a discapito della salute delle persone. Per come è scritto, l'attuale protocollo prevede che siano le Asl a decidere se concedere o meno la deroga per viaggiare ai club in caso di positività al Covid. Se vogliamo che cambino le cose, bisogna modificare quel protocollo, ma il ministero si è espresso in modo chiaro: le Asl locali sono gli unici soggetti deputati a stabilire le condizioni della gara".

Agnelli: "De Laurentiis? Gli ho detto la Juve si attiene ai regolamenti"

Intanto sui social...

C'è un aspetto che sta facendo discutere i social. Il Napoli ha infatti cancellato dal proprio sito internet i report giornalieri degli allenamenti: cliccando sugli articoli condivisi negli scorsi giorni su Twitter si viene indirizzati alla homepage delle notizie, in cui non si trovano i report in questione. Cosa sta a significare? Situazione ovviamente in evoluzione.

Inzaghi: "Caos Juve-Napoli? Si crea un precedente..."

