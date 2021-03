La pandemia di Covid-19 fa sentire i propri effetti anche nelle tasche dei procuratori , ma a riguardo le spese delle 20 società di Serie A restano altissime. Per la precisione, dall'1 gennaio al 31 dicembre 2020, i club del massimo campionato hanno sborsato complessivamente 138 milioni di euro per gli agenti dei giocatori per operazioni come acquisti, cessioni e rinnovi di contratto. La media è di circa 6,9 milioni di euro a società. Come prevedibile, si registra una contrazione rispetto al 2019 quando l'esborso totale era stato di 187 milioni di euro (+26%). I dati sono contenuti in un rapporto pubblicato dalla FIGC come previsto dalle norme sulla trasparenza dei conti nel calcio.