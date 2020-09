I battesimi sono resse di parenti che, in base al risultato, brindano o sbadigliano. Non solo. Quando un allenatore debutta, diventiamo tutti detective alla caccia di un pelo, di una goccia di sangue, di un’impronta per poter risalire, al ritmo forsennato delle fiction americane, alla sua "mano". E dal momento che il debuttante era Andrea Pirlo, niente meno, e il risultato è stato Juventus tre Sampdoria zero, vi lascio immaginare l’enfasi, i superlativi, i titoloni.