"Giorgio Chiellini è stato sottoposto questa mattina (giovedì 18 febbraio, ndr) presso il J|Medical ad accertamenti radiologici che hanno escluso lesioni muscolari al polpaccio destro. Le sue condizioni verranno monitorate di giorno in giorno". Con queste breve comunicato ufficiale la Juventus fa il punto sulle condizioni fisiche del difensore. Le notizie sono in un certo senso confortanti perché l'esclusione di lesioni comporta tempi di recupero relativamente brevi: Chiellini dovrebbe rimanere fermo ai box per un paio di settimane.