Juventus, Pirlo: "Bentancur? Capita di sbagliare ma la partita non finisce lì"

SERIE A - Alla vigilia del match contro il Crotone, in conferenza stampa Andrea Pirlo è tornato sulla brutta prestazione in Champions League contro il Porto. Ecco come si è espresso sul momento di Bentancur e su cosa il presidente Agnelli ha detto alla squadra

00:01:20, 37 Visualizzazioni, un' ora fa