Andrea Pirlo si gode il successo al debutto assoluto contro la Sampdoria: 3-0 netto allo Stadium che convince anche i più critici. Nel post-partita l'allenatore bianconero spiega le coraggiose scelte di formazione, soprattutto nella linea dei centrocampisti.

“Peccato non aver segnato di più nel primo tempo, poi abbiamo avuto un piccolo calo ma siamo rimasti lucidi. Loro coprivano e ripartivano, ma siamo stati bravi a gestire le situazioni. Frabotta ha fatto un’ottima gara, ho scelto lui perché sa giocare e si sta allenando bene, non è stato un rischio. McKennie ha più giorni di allenamento nelle gambe e fisicamente sta meglio di altri, ha impostato con qualche errore ma ha margini di crescita”.

Serie A Le pagelle di Juve-Samp 3-0: Ramsey rinato, Kulusevski-CR7 coppia del gol UN' ORA FA

Nella sua tesi per diventare tecnico, Pirlo ha detto di ispirarsi al Barcellona di Guardiola, al Milan di Ancelotti e alla Juve di Conte.

“Non voglio fare copia e incolla di nessuno, prenderò spunto da grandi squadre ma non abbiamo tanto tempo e dovremo assimilare concetti in fretta. In questo momento ci mancano dei giocatori, ma intanto cerchiamo di far bene con quello che abbiamo. Abbiamo 4 centrocampisti centrali che per caratteristiche giocano meglio a due, non sono play o mezzali, quindi stiamo provando in questo modo, in futuro proveremo anche altro".

Chiusura su CR7.

"In futuro quando arriveranno partite meno importanti o risultati già acquisiti, farò recuperare anche lui che è un ragazzo intelligente e conosce il suo fisico, sa quando è meglio fermarsi. In generale troveremo il giusto equilibrio ma la qualità è sempre bene accetta, cercheremo la soluzione per far giocare più giocatori di talento assieme quando il reparto degli attaccanti sarà completo”.

Pirlo: "Dubbi? Non ne ho, ho solo tante certezze"

L'amarezza di Ranieri

La Sampdoria esce con le ossa rotte e tocca a Claudio Ranieri commentare la sconfitta nel primo turno di campionato: "Sono molto deluso. Non mi aspettavo una prova così paurosa. Devo vedere i campioni della Juventus entrare in ogni contrasto con determinazione e i miei no… Dobbiamo fare di più di loro. Per me i tre gol subiti sono pure pochi. Non c’è appagamento. Penso che abbiamo fatto tre partite di preparazione contro squadre di categorie inferiori in cui abbiamo dettato il gioco. Oggi sapevo che sarebbe stata dura. Qualcosina arriverà dal mercato. Sono curioso. Prima del Covid eravamo un po’ in difficoltà. Poi giocavamo, pressavamo. Così ci siamo salvati. Quest’anno come saremo? Pre o post Covid? Con Keita Balde parlerò per capire quali saranno le sue condizioni. Differenze tra Sarri e Pirlo? Riuscivamo a contrastare meglio la Juventus di Sarri perché giocava molto in verticale. Ma abbiamo perso anche con lui in panchina...".

Serie A La Juve di Pirlo vince e convince all’esordio: 3-0 alla Samp 2 ORE FA