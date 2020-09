Calcio

Juventus, Pirlo: "Con la Roma un punto guadagnato e non perso"

Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, commenta il 2-2 in rimonta ottenuto contro la Roma in 10 contro 11 per buona parte del secondo tempo: "Mi è piaciuta la reazione dopo l'espulsione da grande squadra ma la Juventus non può subire gol all'ultimo minuto del primo tempo da un proprio piazzato in quel modo...".

