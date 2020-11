L'allenatore bianconero si è infine soffermato sul suo modello di gioco, che in questa prima fase della stagione vive ancora numerosi esperimenti alla volta di trovare l'assetto migliore. "Noi giochiamo sempre a quattro dietro ma, quando attacchiamo, impostiamo a tre alzando un difensore. In fase difensiva dobbiamo essere bravi a stare stretti con gli esterni per concedere meno spazi agli avversari e dobbiamo abituarci a correre in avanti perché una corsa in avanti è più facile di una corsa all'indietro. Stiamo crescendo e i calciatori stanno rientrando". La Juventus giocherà mercoledì in Champions sul campo del Ferencvaros, mentre tra una settimana è attesa in campionato dalla Lazio di Simone Inzaghi, all'Olimpico.