"La partita con il Barcellona? Se ce l'abbiamo ancora in testa cancelliamola, perché bisogna voltare pagina e dare continuità, con questa voglia e questo ritmo. Adesso c'è il campionato e quindi dobbiamo fare meglio nelle prossime quattro partite". Ai microfoni di Juventus Tv, alla vigilia della trasferta di Marassi contro il Genoa, Andrea Pirlo chiede espressamente alla sua squadra di tenere alta la guardia e di non dormire sugli allori dopo la splendida prova al Camp Nou in Champions League contro Messi e compagni: "Queste partite ti portano grande consapevolezza dei miglioramenti - ammette Pirlo - ma se non abbiamo la stessa voglia e la stessa determinazione andiamo in contro a brutte sorprese".

Sulla partita con il Genoa

"Sarà difficile come tutte le gare quando si va in uno stadio così importante. Loro sono bravi a difendere e a ripartire perché hanno giocatori rapidi e fisicamente di spessore. Dovremo essere molto bravi e concentrati. Fisicamente stiamo bene, hanno recuperato tutti e sono tutti a disposizione. Anche Morata a cui fortunatamente hanno tolto una giornata di squalifica".

Sul momento di Cuadrado

"Per noi è importante, così come lo era per le Juventus del passato. Sa fare sia la fase difensiva che quella offensiva anche se gli rimprovero tante volte che manca di concentrazione. Lì deve migliorare perché non si deve adagiare sulle cose belle, ma deve essere in partita per 90 minuti".

Cuadrado non si deve adagiare sulle cose belle, ma deve rimanere in partita per 90 minuti [Andrea Pirlo @Juventus Tv]

Sulla rivelazione McKennie

"Piano piano comincia anche a conoscere meglio l'italiano e quindi anche con i ragazzi riesce a esprimersi meglio. È un giocatore con grande corsa e voglia, ha ampi margini di miglioramento però l'inserimento è sicuramente una delle sue doti principali".

"Paolo Rossi è stato il nostro eroe"

"Non ho avuto la fortuna di conoscerlo benissimo a livello personale, solo qualche volta di sfuggita. Però il ricordo indelebile del Mondiale '82 rimane. Ero piccolissimo, non me li ricordo però le immagini sono storia. È stato il nostro eroe e non lo dimenticheremo mai".

