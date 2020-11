"Una gara fondamentale per noi, perché veniamo da un'inattività dalla nazionale e ci serve per il nostro percorso di crescita. Adesso deve iniziare il nostro campionato, il periodo di adattamento è finito". Con queste parole Andrea Pirlo inquadra la sfida della sua Juventus contro il Cagliari, in programma sabato sera all'Allianz Stadium: "Da adesso fino a Natale avremo 10 partite da giocare come se fossero delle finali - prosegue il tecnico bianconero -. Quindi già da domani(sabato, ndr) voglio vedere uno spirito diverso, combattivo e bisognerà giocare con grande per raggiungere il risultato. Il Cagliari è un'ottima squadra allenata da un'ottimo allenatore, Di Francesco ha portato un grande entusiasmo, un buon sviluppo del gioco quando impostano sia a tre che a quattro. Hanno giocatori bravi sia a centrocampo che in attacco e di esperienza. Sarà una partita importante è difficile, ma noi non dovremo guardare il risultato, ma solo noi stessi per vincere la partita".