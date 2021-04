Ex-Otago, ci vuole molto coraggio ad avere coraggio. Dopo gli Juventus Andrea Pirlo, Niccolò, torna a parlare sui propri canali social. Un ringraziamento a tutte le persone che gli sono state vicino, poi, il messaggio di condanna verso questi comportamenti inaccettabili: "Dobbiamo avere il coraggio e la forza di condannare determinate frasi perchè non è proprio accettabile". Come cantano gli, ci vuole molto coraggio ad avere coraggio. Dopo gli insulti shock e le minacce di morte per lui e per il padre ricevuti sui social dopo l'ultimo pareggio dei bianconeri contro la Fiorentina , il figlio del tecnico della, torna a parlare sui propri canali social. Un ringraziamento a tutte le persone che gli sono state vicino, poi, il messaggio di condanna verso questi comportamenti inaccettabili:".

Il messaggio di Niccolò Pirlo

"Ciao a tutti, volevo ringraziare tutte, e dico tutte, le persone che mi sono state vicine e mi hanno mandato anche un semplice messaggio. Siete stati tantissimi, purtoppo non sono riuscito a leggerli tutti e a ringraziarvi uno ad uno. L'intenzione del mio post non era quella di passare come vittima, bensì quella di sensibilizzare e far forza a tutte le persone che come me ricevono questo tipo di messaggi, dobbiamo avere il coraggio e la forza di condannare determinate frasi perché non è proprio accettabile. Queste cose devono finire qua!".

