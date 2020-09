La "prima" è andata bene ora Andrea Pirlo va a Roma in cerca di altri tre punti molto importanti.

Morata non è una scelta di ripiego

Lo conosciamo bene. E' un giocatore importante, che cercavamo per le sue caratteristiche. Attacca bene la profondità, può far reparto da solo e giocare con i compagni. Non è stata una scelta di ripiego: era un giocatore dalle caratteristiche che cercavamo. 4 giocatori davanti? Sì. Abbiamo avuto poco tempo per lavorare, è appena arrivato il centravanti che cercavamo. Avremo tempo di studiare la soluzione quando avremo tutti al top

Dybala ancora in forse

Questa settimana ha fatto un carico di lavoro pesante: veniva da quasi due mesi di inattività. Aspettiamo oggi pomeriggio e valutiamo

Il prestito di Pellegrini

Con Pellegrini abbiamo parlato. Ci è sembrato più giusto mandarlo a giocare un altro anno, anche in vista dell'Europeo. Magari qua non avrebbe giocato tutte le partite che meriterebbe, anche in vista dell'europeo. De Sciglio? E' a disposizione, come lo è stato la settimana scorsa

Juventus e Inter

Tutti partono da zero. Si sono rinforzate tutte quante. Sarà un campionato avvincente. La Juve parte dai nove scudetti consecutivi, ma quando si inizia un campionato non ci sono favoriti.

Stop al mercato

Per adesso non mi aspetto niente. Se ci sono opportunità le valuteremo nei prossimi giorni. Con Khedira abbiamo parlato: con il ragazzo stiamo valutando quale può essere la soluzione migliore da prendere in considerazione. Valuteremo nei prossimi giorni e troveremo una soluzione congeniale ad entrambe le parti

Voglia di mettersi in gioco

La voglia che hanno i ragazzi di rimettersi in gioco, nonostante i nove campionati vinti di fila. Abbiamo cambiato il modo di lavorare, abbiamo aumentato i carichi di lavoro ma c'è grande entusiasmo e voglia di lavorare. Se c'è questo anche in futuro le cose possono venire bene. Il campionato italiano non è semplice: devi essere al 100% in ogni momento

Come cambia la Juventus con Morata

