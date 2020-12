Calcio

Juventus, Pirlo: "Siamo in grande crescita, ma serve continuità. Attenzione a Vlahovic e Ribery"

SERIE A - Il tecnico della Juventus parla in vista del match contro la Viola: "La Fiorentina ha ottime individualità. È in un momento un po' difficile, hanno cambiato l'allenatore da qualche partita ma nel complesso è un'ottima squadra e verrà qui per difendersi e cercare di ripartire. Noi dovremo stare attenti perché è l'ultima partita del 2020. Attenzione a Vlahovic e Ribery".

