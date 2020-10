Continua la lotta contro il tempo di Cristiano Ronaldo per rivedere il campo. Il campione portoghese, attualmente in quarantena nella sua abitazione di Torino, non vede l’ora di poter tornare a dare una mano ai suoi compagni: dopo aver saltato la gara di campionato con il Crotone e il debutto in Champions League in quel di Kiev, attende di capire se potrà scendere in campo domenica sera contro il Verona e mercoledì 28 ottobre. Paradossalmente è più probabile che ci sia per la prima che per la seconda: ecco perché.