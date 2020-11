La Francia perde Adrien Rabiot per l'amichevole contro la Finlandia. La Juve attende sviluppi e spera che si tratti solo di un affaticamento. Il francese si è fermato durante un allenamento con la sua nazionale: non si è ancora a conoscenza della reale entità del problema .

Saranno necessario ulteriori accertamenti per stabilire i tempi di recupero: Deschamps spera di recuperarlo per le due sfide di Nations League contro Portogallo e Svezia. Pirlo, che lo ha tenuto in campo per novanta minuti contro la Lazio, spera di averlo a disposizione per il Cagliari, prima partita dopo la sosta.