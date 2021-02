Juventus-Roma è il piatto forte della 21esima giornata di Serie A. All'Allianz Stadium i bianconeri di Andrea Pirlo, reduci dal successo per 2-1 sull'Inter nella semifinale d'andata di Coppa Italia martedì a San Siro, cercano continuità di risultati per non perdere contatto dai nerazzurri di Conte che, grazie alla vittoria sulla Fiorentina nell'anticipo di venerdì, si sono portati da soli al comando della classifica. La Roma di Paulo Fonseca si presenta a Torino con una striscia di due vittorie di fila ottenute contro Spezia e Verona.