Non dev'essere stata una serata facile per Cristiano Ronaldo . A casa, ad osservare impotente la sua Juventus in enorme difficoltà contro il Barcellona dell'eterno rivale Lionel Messi . Una partita che però appartiene già al passato e sui cui è inutile rimuginare. Il portoghese guarda già avanti e dopo la bufera social ha un obiettivo fisso in testa: essere in campo contro lo Spezia domenica pomeriggio.

Nel periodo in cui il 35enne di Madeira è stato costretto allo stop, i bianconeri hanno vinto solo una delle ultime quattro partite (0-2 con la Dinamo Kiev) e hanno bisogno del loro leader come il pane. E se la partita contro la neopromossa di Italiano non avrà il fascino di una serata di gala in Europa, per CR7 conta prima di tutto tornare in campo, a prescindere dall'avversario. Per sapere se Ronaldo scenderà in campo domenica a Cesena (lo Spezia gioca al Manuzzi le prime partite casalinghe di questo campionato), sarà decisivo il tampone in programma il sabato prima della partita.