Soffrendo e sudando, la Juventus va. 3-1 al Sassuolo, terza vittoria consecutiva, un 2021 fin qui intonso. Ma che fatica, contro un avversario ridotto in 10 uomini per un tempo buono a causa dell'espulsione via VAR di Obiang, autore di un fallaccio da rosso diretto su Chiesa. Danilo trova il vantaggio con un gran fendente da fuori, illudendo tutti che possa essere una ripresa in discesa. E invece Defrel fa calare quasi subito il gelo sullo Stadium, andando a realizzare il gol del pareggio. Ci pensa così Ramsey, su assist di Frabotta, a regalare a Pirlo 3 punti preziosissimi nel finale, seguito nel recupero dal solito Cristiano Ronaldo. Applausi al Sassuolo, capace di giocarsela fino in fondo con un uomo in meno. Ma l'intera posta in palio va alla Juventus. La vera macchia della serata bianconera, semmai, sono i problemi fisici accusati da McKennie e Dybala, entrambi costretti al cambio nel primo tempo. E domenica prossima c'è Inter-Juve.