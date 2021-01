Non è iniziata sotto la migliore stella il 2021 della Juventus dal punto di vista dell’infermeria. Come se non bastassero i contagi da Covid-19 che negli ultimi sette giorni hanno costretto in isolamento tre titolarissimi come - Alex Sandro, Cuadrado e de Ligt – nel match contro il Sassuolo, posticipo domenicale della 17a giornata di Serie A, Andrea Pirlo nel corso di uno sfortunato primo tempo ha visto uscire dal campo per infortunio altre due pedine molto importanti come Weston McKennie e Paulo Dybala.