Juventus-Sassuolo, sfida valida per la diciassettesima giornata della Serie A 2020/21, si giocherà all’Allianz Stadium di Torino domenica 10 gennaio con fischio d'inizio alle ore 20.45. La squadra di Pirlo affronta quella di De Zerbi. Andiamo a vedere le probabili formazioni aggiornate in tempo reale, gli indisponibili per Covid, gli infortunati, gli squalificati e i dubbi dei due allenatori alla vigilia di un match che mette in palio punti pesanti per la classifica e le ambizioni delle due squadre.

Probabili formazioni

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Demiral, Bonucci, de Ligt, Frabotta; Chiesa, McKennie, Arthur, Ramsey; Dybala, Ronaldo. All. Pirlo

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Alex Sandro, Cuadrado, Morata

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, G. Ferrari, Rogerio; M. Lopez, Locatelli; Djuricic, Traoré, Boga; Caputo. All. De Zerbi

Squalificati: nessuno

Indisponibili: F. Ricci, Romagna

Statistiche Opta

La Juventus ha perso solo una delle 14 sfide contro il Sassuolo in Serie A (10V, 3N) risultando la squadra che ha battuto più volte i neroverdi nella competizione (10); 35 gol subiti dagli emiliani in totale (meno solo che contro l’Atalanta con 36).

Il Sassuolo ha ottenuto un punto nelle sette trasferte contro la Juventus in Serie A, nella gara dello scorso campionato (2-2, dicembre 2019), dove ha segnato tanti gol quanti nelle precedenti sei gare allo Stadium.

La Juventus non vinceva solo quattro delle prime sette gare casalinghe in una stagione di Serie A dal 2015/16, torneo in cui vinse l’ottava.

Il Sassuolo non ha mai ripetuto lo stesso risultato per due volte di fila nelle ultime 12 uscite di campionato, vincendo l’ultima gara del parziale (2-1 vs Genoa).

Due vittorie consecutive per la Juventus in campionato: la Vecchia Signora non riesce a trovare tre successi di fila in Serie A da luglio (sette in quel caso).

Nelle ultime cinque giornate di campionato la Juventus ha segnato tutti i gol in Serie A su azione (12 su 12): tra le altre squadre solo l’Udinese (quattro su quattro) vanta il 100% di gol segnati in campionato su azione in questo periodo.

Il Sassuolo sta vivendo la sua miglior partenza in un campionato di Serie A: non aveva mai collezionato 29 punti e 29 gol segnati nelle prime 16 giornate; il record di punti in un girone d’andata per i neroverdi è rappresentato dai 31 del 2015/16 (ci sono tre giornate per superarlo).

Federico Chiesa ha realizzato quattro gol nelle ultime cinque presenze in Serie A; in particolare, il classe ’97 potrebbe andare a segno per tre gare consecutive per la prima volta in assoluto nella competizione.

Il primo gol di Cristiano Ronaldo in Serie A è arrivato in Juventus-Sassuolo 2-1 del settembre 2018, dove il portoghese realizzò una doppietta; sono quattro le sue reti totali contro i neroverdi in quattro sfide di campionato.

L’attaccante del Sassuolo Francesco Caputo ha preso parte a cinque gol in quattro sfide di Serie A contro la Juventus (tre reti, due assist), contro nessuna squadra ha fatto meglio nella competizione.

