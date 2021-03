Juventus-Spezia (qui la DIRETTA SCRITTA), sfida valida per la venticinquesima giornata della Serie A 2020/21, si giocherà all'Allianz Stadium martedí 2 marzo con fischio d'inizio alle ore 20.45. La squadra di Andrea Pirlo affronta quella di Vincenzo Italiano. Queste le formazioni scelte dai due tecnici per questa sfida in cui la Juventus cerca una vittoria dopo l'1-1 di sabato scorso a Verona mentre i liguri punti pesantissimi per continuare la loro corsa verso la salvezza. Queste le formazioni ufficiali.