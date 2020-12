Il Derby della Mole numero 201 in programma sabato 5 dicembre alle 18 all'"Allianz Stadium", non sarà la solita stracittadina. Dove "solita", ovviamente, è da collocarsi in un'epoca prettamente contemporanea, in cui la Juventus è sempre partita nettamente favorita al cospetto dei granata, che proprio il 3 dicembre ha celebrato il suo 114° compleanno. Di fronte, due squadre che non possono più sbagliare: un derby che potrebbe risultare addirittura il capolinea, non per Andrea Pirlo, certamente per Marco Giampaolo, che alla guida del Tori ha accumulato un ritardo di punti davvero notevole, ancorché in piena zona retrocessione.

Qui Juve: i mezzi passi falsi e la "poca" Joya

"Siamo solo all'inizio del campionato, ma i punti persi cominciano ad essere troppi e ogni lasciata è persa". Questo il concetto che mister Pirlo ha voluto rimarcare subito dopo il deludente 1-1 rimediato contro il Benevento nella sfida allo stadio "Ciro Vigorito". E in effetti è così: i mezzi passi falsi dei bianconeri contro club coi quali non condividono certo gli stessi obiettivi, cominciano ad accumularsi. Il pareggio coi sanniti è andato infatti ad accumularsi a quelli contro Verona e Crotone. La sveglia, quindi, deve suonare per tutti. In particolar modo per Paulo Dybala, chiamato a sfruttare alla grande l'occasione offerta dalla squalifica di Alvaro Morata (dopo l'ingenua espulsione rimediata a fine partita contro la Strega), che ha letteralmente adombrato l'argentino in questa prima parte di stagione. Schierati insieme a Benevento, la "Joya" è stato protagonista di una sorta di scena muta, gettando alle ortiche - al cospetto di Montipò - due occasionissime.

Qui Toro: Cairo e Giampaolo, fin qui è tutto sbagliato

Dall'altra parte, un progetto Giampaolo che proprio non vuole decollare. Intendiamoci, la colpa è di tutti, non certo solo del tecnico di Giulianova, a cui il presidente Urbano Cairo non ha in alcun modo garantito un mercato adeguato alle sue esigenze tecnico-tattiche. Tuttavia, in caso di risultato decisamente negativo, a finire sulla graticola sarà inevitabilmente l'allenatore, che non è ancora riuscito a sistemare le magagne della squadra, specialmente in ottica difensiva: a cominciare dal portiere Salvatore Sirigu, che ormai da tempo sembra aver perso la verve che, tra i pali, l'aveva contraddistinto per gran parte della sua carriera. La voglia di essere ceduto, la stessa dei vari Nicolas Nkoulou e Armando Izzo, hanno fortemente minato le loro prenotazioni. E dire che, fino a poco più di un anno fa, venivano considerati tra i migliori difensori della Serie A. Oggi, basta un dato per definire l'annata fin qui disputati: 22 reti subite, la peggiore retroguardia del campionato.

