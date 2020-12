Juventus-Torino, sfida valida per la decima giornata della Serie A 2020-2021, si giocherà all'Allianz Stadium di Torino sabato 5 dicembre con fischio d'inizio alle ore 18. I bianconeri di Pirlo si presentano al derby della Mola dopo il pareggio di Benevento, occupando il quarto posto della classifica dopo nove giornate con 17 punti, mentre i granta di Giampaolo sono diciottesimi in classifica con soli 6 punti conquistati. Andiamo a vedere le probabili formazioni aggiornate in tempo reale, gli indisponibili per Covid, gli infortunati, gli squalificati e i dubbi dei due allenatori alla vigilia di un match che mette in palio punti pesanti per la classifica e le ambizioni delle due squadre.

Probabili formazioni

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Danilo; Kulusevski, Arthur, Rabiot, Chiesa; Dybala, C. Ronaldo. All. Pirlo

Squalificati: Morata

Indisponibili: Buffon, Chiellini, Demiral

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Lyanco, Bremer; Singo, Meité, Rincon, Linetty, Rodriguez; Zaza, Belotti. All. Giampaolo

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Baselli, Millico, Ujkani, Vojvoda, Lukic, Gojak, Verdi

Statistiche Opta

La Juventus è rimasta imbattuta in 27 delle ultime 28 gare di Serie A contro il Torino (21V, 6N): l’unica sconfitta nel parziale è arrivata nell’aprile 2015, 2-1 con i gol di Matteo Darmian e Fabio Quagliarella.

La Juventus è la squadra contro cui il Torino ha perso più volte in Serie A: 72 in esattamente 150 precedenti. I granata non vincono un derby esterno contro i bianconeri nel massimo campionato italiano da aprile 1995, da allora hanno ottenuto quattro pareggi e 10 sconfitte.

In tutti gli ultimi sei Derby casalinghi contro il Torino in Serie A, la Juventus ha sempre segnato almeno un gol dall’80° minuto di gioco in avanti.

La Juventus ha pareggiato cinque delle prime nove gare di questo campionato: l’ultima stagione di Serie A in cui ha impattato almeno sei delle prime 10 è stata nel 1965/66.

Con sei punti in nove partite, il Torino ha eguagliato la peggior partenza nella sua storia in Serie A (sei anche nel 2002/03), considerando sempre tre punti a vittoria. In quella stagione perse anche la 10ª, 0-4 proprio contro la Juventus.

Questo è il confronto tra la squadra che ha subito più gol (Torino, 16) e quella che ne ha incassati meno (Juventus, 2) nel corso della ripresa di questa Serie A.

La Juventus è la squadra che effettua in media più passaggi per sequenza (4.9) in questa Serie A e tiene per più tempo la palla in media per sequenza (13 secondi); valori più alti anche della Juve di Sarri (rispettivamente 4.6 passaggi e 11.9 secondi).

Il tecnico della Juventus Andrea Pirlo può diventare il primo allenatore alla sua prima esperienza in un massimo campionato a rimanere imbattuto nelle prime 10 gare in assoluto di Serie A nell’era dei tre punti a vittoria (è incluso il 3-0 a tavolino sul Napoli).

Cristiano Ronaldo è a quota 29 gol in Serie A nel 2020: per la nona volta in carriera può arrivare a 30 reti in un singolo anno solare in campionato. In Serie A solo tre giocatori hanno tagliato questo traguardo con la Juventus, il più recente Omar Sivori, nel 1961.

Il prossimo sarà il 100° gol con la maglia del Torino per Andrea Belotti, considerando tutte le competizioni. Dal suo arrivo ai granata nel 2015/16, solo tre giocatori di Serie A hanno tagliato questo traguardo con una singola maglia: Immobile con la Lazio, Dzeko con la Roma e Mertens con il Napoli.

