Non certo il periodo più tranquillo per la Juventus e per il suo vicepresidente: dopo aver lasciato la tribuna furibondo per le decisioni arbitrali considerate errate prese da La Penna nel corso di Juventus-Fiorentina, Pavel Nedved si è nuovamente fatto prendere dal nervosismo in seguito ad un rigore concesso contro la Juventus Under 23 nella sfida contro il Renate. I bianconeri di Mister Zauli, passati in vantaggio al 65esimo con Correia, si sono visti rimontare dagli ospiti con i gol di De Sena e con il rigore convertito nel finale da Kabashi. E proprio la concessione dell'estrema punizione avrebbe fatto infuriare Nedved, per cui il presunto fallo di Delli Carri (poi espulso) che avrebbe poi portato il Renate dal dischetto non sarebbe stato da punire.