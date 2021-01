Andrea Agnelli non lo dice durante il suo discorso ma il pensiero vola subito alla Superlega : il presidente della Juventus , in una conferenza sul canale francese e-Think sport, ribadisce la volontà di un potere europeo forte aprendo a soluzioni che rivoluzionino il sistema con " la privatizzazione delle competizioni" anche per far fronte a un sistema che "avrà danni fino a 8 miliardi di euro".

"Non siamo in grado, ancora, di avere un'idea su cosa sia successo all'industria o cosa significhi questa crisi per le società. L'effetto reale della pandemia lo capiremo davvero solo a fine stagione. Dubito fortemente che saremo in grado di riportare i tifosi allo stadio, di riaprire gli impianti. Lo studio Money League di Deloitte parla di un impatto pari a 2 miliardi di euro, ma credo sia molto peggio di così: le stime dell'Eca dicono che i danni saranno tra 6,5 e 8 miliardi. E 360 club dovranno sottoscrivere aumenti di capitale per 6 miliardi".