L'Atalanta demolisce 5-0 il Bologna a Bergamo, trovando il vantaggio al 22' con un sinistro chirurgico di Ruslan Malinovskyi e raddoppiando al 43' con un rigore di Luis Muriel, dopo un'ingenua trattenuta di Danilo ai danni di Romero sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Nella ripresa la Dea dilaga, trovando il gol con Freuler al 58', Zapata al 60' e Miranchuk al 74', dopo l'espulsione di Schouten al minuto 50.

Con questa vittoria, in attesa di Lazio-Milan, la banda di Gasperini vola momentaneamente al secondo posto in classifica, a quota 68 punti.

Ruslan Malinovskyi esulta insieme a Duvan Zapata, Atalanta-Bologna, Serie A 2020-21, Getty Images Credit Foto Getty Images

IL TABELLINO

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi (dal 70' Caldara), Romero Djmsiti; Hateboer, De Roon, Freuler (dal 62' Miranchuk), Maehle; Malinovskyi (dal 70' Ilicic); Zapata, Muriel (dal 62' Pessina).

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri (dal 57' Baldursson), Danilo, Soumaro, Antov; Schouten, Svanberg (dal 65' Mbaye); Skov Olsen (dal 72' Orsolini), Soriano (dal 57' Vignato), Barrow (dal 72' Poli); Palacio.

ARBITRO: Michael Fabbri

GOL: Malinovskyi (A), Muriel (A), Freuler (A), Zapata (A), Miranchuk (A)

ASSIST: Muriel (A), Malinovskyi (A)

NOTE - AMMONITI: ESPULSI: Schouten (B)

LA PARTITA IN MOMENTI CHIAVE

23' MALINOVSKYIII, 1-0 ATALANTA! Guizzo di Muriel che protegge il pallone al limite dell'area e con il tacco serve splendidamente l'ucraino, bravo a inserirsi e a calciare ad incrociare col mancino. Palla che carambola sul palo e si insacca, azione splendida!

25' MURIEL, PALO CLAMOROSO! Accellerazione del colombiano sulla sinistra che si libera nello stretto e calcia col destro sul primo palo, trovando il legno a Skorupski battuto.

49' ESPULSO SCHOUTEN, CLAMOROSO! Intervento in ritardo con il piede a martello di Schouten, che sulla trequarti offensiva lascia in 10 i suoi.

Ruslan Malinovskyi ringrazia Luis Muriel dopo l'assist in Atalanta-Bologna, Serie A 2020-21, Getty Images Credit Foto Getty Images

55' MURIEL, ALTRA MAGIA! Ennesima serpentina in area del colombiano che arriva sul fondo e calcia ad incrociare col sinistro, sfiorando il palo.

58' FREULERRR, 3-0, LA CHIUDE LA DEA! Inserimento dello svizzero che entra in area sulla destra e incrocia abilmente col destro, freddando un incolpevole Skorupski.

60' ZAPATA, 4-0 ATALANTA! Sterzata in area di Malinovskyi che lascia sul dischetto un cioccolatino per il colombiano, bravo ad arrivare in corsa e a spedire sotto il sette con il piattone destro! Match chiuso!

71' HATEBOER, SI DIVORA IL 5-0! Lancio splendido di Miranchuk per l'olandese che da due passi si fa anticipare da Danilo in calcio d'angolo.

74' MIRANCHUK, SI AGGIUNGE ANCHE LUI! 5-0! Inserimento in area del russo e sinistro chirurgico sul primo palo che beffa ancora una volta Skorupski. Goleada Atalanta!

IL MIGLIORE

Luis Muriel esulta dopo il gol in Atalanta-Bologna, Serie A 2020-21, Getty Images Credit Foto Getty Images

Luis MURIEL: Illumina la gara con un tacco splendido per l'1-0 di Malinovskyi. Poi raddoppia su rigore e sfiora in più occasioni la doppietta con le sue proverbiali accellerazioni in area di rigore. Quando gioca così, è semplicemente incontenibile.

IL PEGGIORE

Jerdy SCHOUTEN: Lascia anzitempo in 10 i suoi, con un intervento scomposto in un'azione offensiva. Seconda espulsione in Campionato per lui ed errore che di fatto impedisce qualsiasi tentativo di rimonta ai suoi compagni.

