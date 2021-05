Quella clamorosa panchina per scelta tecnica nell’ultima partita decisiva della Juventus, sembrava nascondere qualche ruggine fra Cristiano Ronaldo e Andrea Pirlo, ma il giorno dopo la notizia dell’esonero del tecnico bresciano e del ritorno – due anni dopo la separazione – di Massimiliano Allegri: CR7, come altri compagni in queste ore, ha dedicato un pensiero al giovane allenatore giubilato.

Un omaggio attraverso le stories su Instagram che spegne tutte le indiscrezioni su presunti malumori fra i due e che avrà certamente fatto piacere a Pirlo e al suo staff: “Grazie Maestro, è stato un onore essere allenato da te!”. Un messaggio accompagnato da un applauso, un segnale di grande rispetto per un ex grande fuoriclasse e per un uomo che, pur al suo primissimo anno sulla panchina di un top club, ha avuto sì alcune battute d’arresto ma ha anche vinto due trofei (Coppa Italia e Supercoppa Italiana).

