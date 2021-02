Volente o nolente, Francesco Totti è sempre sulla bocca di tutti. Dopo il trailer della serie "speravo de morì prima", che arriverà in tv il 19 marzo e farà discutere, ecco che la CT10 Management (la sua agenzia) viene attaccata dall'Associazione Italiana Agenti, Calciatori e Società (AIACS). "Totti fa il procuratore a tutti gli effetti pur non essendo abilitato".

La CT10 fa capo a Giovanni DeMontis, che ha i titoli per esercitare in Italia, mentre Totti si occupa solo di scouting . " Non esercito l'attività di agente sportivo ma svolgo esclusivamente l'attività di scouting in conformità a tutte le disposizioni previste dalla legge, nonché dai regolamenti FIGC e CONI".

Per il momento la procura della FIGC ha ascoltato il socio di Totti e altri componenti dello staff. Probabilmente è ancora presto per parlare di provvedimento giudiziario, ma entro due settimane se ne saprà di più.

Le prime tensioni erano arrivate quasi un anno fa, quando Totti, durante una diretta Instagram con Vieri, disse così. "Cercherò di prendere Tonali. Se è sveglio viene subito da me". Beppe Bozzo e Di Campli gli risposero a tono: "Fare il procuratore è un altro sport a cui bisogna saper giocare, non barare. Francesco non può operare in Italia dove gli agenti per definirsi tali sono costretti a sostenere test e prove durissime".