Ufficiale: Giuseppe Iachini non è più l'allenatore della Fiorentina, al suo posto sulla panchina viola torna Cesare Prandelli. La decisione del club toscano arriva dopo il deludente 0-0 di sabato sera sul campo del Parma e, più in generale, dopo un avvio di campionato al di sotto delle aspettative da parte di Ribery e compagni. Nelle prime 7 giornate di campionato, la Fiorentina ha raccolto 8 punti frutto di 2 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte. Quello di Iachini è il primo esonero della Serie A 2020-21: il 56enne tecnico marchigiano era approdato sulla panchina gigliata poco meno di un anno fa per sostituire l'esonerato Vincenzo Montella.

Sulla panchina della Fiorentina al posto di Iachini torna dunque a sedersi Cesare Prandelli . Il tecnico di Orzinuovi, ex commissario tecnico della Nazionale azzurra dal 2010 al 2014, aveva guidato la squadra viola dal 2005 al 2010 centrando le semifinali di Coppa Uefa nella stagione 2008-09 e gli ottavi di finale di Champions League l'anno dopo, quando era stato eliminato dal Bayern Monaco. Prandelli è fermo da giugno 2019 quando, dopo avere condotto il Genoa a una soffertissima salvezza ottenuta solo all'ultima giornata con uno 0-0 proprio a Firenze, non era stato riconfermato dal club ligure.

"Voglio inoltre dare il mio personale benvenuto a mister Prandelli. Riteniamo che le sue capacità, la sua storia professionale e la sua umanità, riconosciute e apprezzate da tutto il mondo del calcio, rendano Prandelli la persona più adatta a sedere sulla panchina viola. Ho condiviso la scelta della dirigenza di puntare su Cesare Prandelli quale nuovo tecnico, considerandolo il candidato ideale per le sue esperienza e la sua massima motivazione di tornare a lavorare per i nostri colori. Motivazione e decisione che ci aspettiamo di ritrovare in tutti i giocatori e in tutto l'ambiente che lavora intorno alla squadra".