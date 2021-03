Si chiama Keep Racism Out la nuova campagna contro il razzismo realizzata dalla Lega Serie A. Attraverso un video emozionale realizzato con il coinvolgimento di 20 giocatori (uno per ogni società), la Lega ha infatti voluto mandare un forte messaggio forte di inclusione e di lotta al razzismo. Il video è stato girato interamente a distanza, grazie a un metodo di lavoro innovativo reso possibile anche dal lavoro di coordinamento da remoto con gli uffici stampa dei delle società. Il video sarà trasmesso sui maxischermi degli stadi di Serie A che ospiteranno le partite della 28esima giornata in programma nel weekend.

