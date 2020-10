Minuto 35: CINTURA SU BERNARDESCHI! L'arbitro Pasqua ritiene però che il contatto con Faraoni sia trascurabile. Qualche dubbio rimane, in ogni caso il Var non poteva intervenire sulla valutazione del direttore di gara.

Minuto 73: Colley punta Danilo che lo atterra in area in piena area. Pasqua lascia correre, dal Var non arrivano indicazioni. Molti dubbi, anche in questo caso...