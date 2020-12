Non è la prima volta che lo diciamo, la Roma si mostra sempre più vicina ai suoi tifosi ‘speciali’. Un paio di anni fa aveva dato la possibilità a una sua tifosa non vedente di seguire la squadra in trasferta a Torino e conoscere i membri della società tra cui Francesco Totti, all’epoca dirigente della società. A strappare un sorriso e un momento commovente questa volta è stato Paolo, un ragazzo affetto dalla sindrome di Down e risultato positivo al Covid-19, che ha ‘incontrato’ Dzeko e compagni grazie a un robot di telepresenza. Da Fonseca a Zaniolo, raccontata dal nipote Matteo, la videochiamata ha permesso a Paolo di conoscere i suoi idoli che alla fine gli hanno anche regalato una maglia dedicata, firmata da tutti i giocatori romanisti. Ecco come è andata: