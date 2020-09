Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, la Roma rischia la beffa della sconfitta a tavolino per 3-0 col Verona per un cavillo burocratico che riguarda Amadou Diawara.

Stando al riepilogo della rosea, infatti, la Roma avrebbe schierato il giocatore in campo nella sfida pareggiata per 0-0 in casa del Verona in posizione irregolare: Diawara sarebbe stato infatti inserito nella lista degli Under 22 e non degli Over.

Irregolarità per una svista

Si tratterebbe evidentemente di una svista: all'inizio di ogni campionato i club devono consegnare una lista di 25 giocatori "over" cui poi si possono aggiungere tutti gli under 22 che si vogliono. Lo scorso anno, quindi, il guineano era iscritto nell'elenco dei giovani, ma il 17 luglio ha compiuto 23 anni e quindi sarebbe dovuto essere tolto il suo nome dalla lista under e inserito in quella over, ovviamente a scapito del posto di qualcun altro.

A quanto pare, questa rettifica non è stata fatta e il giocatore è stato schierato in campo contro l'Hellas in una posizione non regolare, episodio che potrebbe quindi, dopo l'esame del Giudice sportivo, portare a una pesante sanzione.

Per la scorsa stagione non conta

Chiaramente questo inghippo non avrebbe ripercussioni sulla scorsa stagione e non richiederebbe alcuna revisione. Nonostante Diawara abbia giocato nella Roma già da over 22, infatti, l'interruzione per il Covid 19 non viene conteggiata ai fini di questi iter burocratici e pertanto, fino alla chiusura del campionato 2019-2020 la Roma non stava commettendo alcuna irregolarità.

