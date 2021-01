Nainggolan: "Conte mi ha ferito, Zaniolo massacrato come me"

Dopo la visita con il Dottor Fink, prevista per marzo, il tutto potrebbe concretizzarsi verso i primi di aprile. Qualora riuscisse a recuperare per Sassuolo-Roma (in programma il 3 aprile) per lui ci sarebbero 10 giornate prima del ritiro pre-Europeo. Roberto Mancini, c.t. della nazionale, osserva la situazione con grande interesse.