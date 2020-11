Inter in pensiero per Lautaro Martinez. Stando alle voci provenienti dall'Argentina, l'attaccante nerazzurro ha accusato un fastidio al muscolo ischio-tibiale della gamba destra durante un allenamento con la sua nazionale nel centro sportivo di Ezeiza. La situazione è in evoluzione: per ora il Toro è a rischio soltanto per la partita contro il Paraguay nella terza giornata delle qualificazioni a Qatar 2022.