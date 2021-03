Lazio in apprensione per le condizioni di Luis Alberto che oggi a Formello durante l'allenamento è stato colpito duro. Un contrasto fortuito di gioco mette in dubbio la presenza dello spagnolo per la gara di sabato all'Olimpico di Roma contro lo Spezia. La caviglia si è girata, e Mister Inzaghi tiene in preallarme Akpa Akpro. Tuttavia, il mister biancoceleste confida di riuscire ad avere per tempo il suo numero 10 e che si possa trattare solamente di una contusione senza conseguenze. Già scattati i controlli medici del caso.

Lazio, la probabile formazione contro lo Spezia

Reina; Acerbi, Radu, Patric; Leiva, Milinkovic-Savic, Akpa Akpro, Lazzari, Marusic; Correa, Immobile.

Serie A Lazio, respinto il ricorso: il match con il Torino va giocato IERI A 12:53

Inzaghi: "Testa alta. Lazio unica italiana imbattuta ai gironi"

Champions League La Lazio salva l'onore: il Bayern vince 2-1; gol finale di Parolo 17/03/2021 A 19:35