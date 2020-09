Senza ostacoli, un poker dopo l'altro. L'Atalanta non conosce freni e riparte da dove aveva finito: vincendo, convincendo, demolendo gli avversari che si presentano sul suo cammino. Dopo il 4-2 di Torino, il 4-1 in casa della Lazio. Un risultato roboante, una prova di forza schiacciante, nonostante il risultato non rispecchi fino in fondo quanto visto in campo. Gomez e compagni hanno il merito di sfruttare pienamente le occasioni a disposizione, infierendo sulle debolezze della retroguardia biancoceleste. 0-3 al 45', proprio come nello scorso campionato. E come nello scorso campionato la Lazio accorcia, illudendosi di poter risalire la china. Ma questa volta la rimonta si ferma a meno di metà percorso. Dea a punteggio pieno, dunque, a colpi di 4. Mentre la Lazio si lecca le ferite, pensando però già al prossimo impegno: domenica pomeriggio all'Olimpico arriva l'Inter. Urge resettare la mente.