Probabili formazioni

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu: Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Correa, Immobile. ALL.: S.Inzaghi

INDISPONIBILI: Luiz Felipe, Vavro, Lulic, Bastos, Muriqi

SQUALIFICATI: -

ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Palomino, Sutalo; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez; Muriel, Zapata. ALL.: Gasperini

INDISPONIBILI: Gollini, Pessina, Ilicic, Miranchuk, Piccini

SQUALIFICATI: -

Statistiche Opta

La Lazio non vince contro l’Atalanta dal gennaio 2017 (3N, 3P): è dal 1992 che i biancocelesti non rimangono almeno sette gare senza successi contro i bergamaschi (14 in quel caso).

L’Atalanta ha segnato in tutte le ultime quattro trasferte contro la Lazio in Serie A (1V, 2N, 1P), dopo aver mancato il gol in cinque delle precedenti sei.

2.3 punti a partita in casa nel 2020 per la Lazio, esattamente come l’Atalanta: solamente la Juventus (2.6) ha mantenuto una media interna più alta nell’anno solare in Serie A.

La Lazio non ha mai trovato il successo al primo match stagionale di Serie A giocato all’Olimpico con Simone Inzaghi in panchina: due pareggi e due sconfitte – l’ultima vittoria risale al 2015 contro il Bologna, sotto la guida di Pioli.

Dopo una serie di nove successi di fila tra febbraio e luglio, l’Atalanta non è più riuscita a vincere due partite consecutive in Serie A, alternando in otto gare i tre punti con una gara senza vittoria.

L’Atalanta è rimasta imbattuta in 19 delle 20 trasferte giocate in Serie A dall’inizio della scorsa stagione (12V, 7N), più volte di ogni altra formazione – l’unica sconfitta dei bergamaschi nel parziale è stata contro il Bologna nel dicembre 2019.

Atalanta (29) e Lazio (28) sono le due squadre che hanno recuperato più punti da situazione di svantaggio in Serie A dall’inizio della scorsa stagione.

Il centrocampista della Lazio Milinkovic-Savic, ha segnato la sua prima doppietta in Serie A, nel dicembre 2017 contro l’Atalanta, in una partita finita 3-3 – in quella stessa gara, Josip Ilicic realizzò la sua prima marcatura multipla con la sua attuale squadra.

Nel 2020, Ciro Immobile ha segnato 10 gol in 10 partite casalinghe: la media di una rete a partita in gare interne è la migliore per lui in un singolo anno solare in Serie A.

L’attaccante dell’Atalanta, Luis Muriel, ha segnato cinque gol allo Stadio Olimpico di Roma, in 10 partite di Serie A: in nessuno degli altri stadi italiani ha fatto meglio, tra quelli in cui non ha giocato da padrone di casa.

Muriqi a Fiumicino con la sciarpa della Lazio

