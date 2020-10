" Avevamo speso tanto, sapevamo che era una partita difficile, ma penso che abbiamo fatto una grande prova a livello mentale e fi sico". Con queste parole l'allenatore della Lazio , Simone Inaghi, commenta ai microfoni di DAZN il successo dei biancocelesti per 2-1 sul Bologna all'Olimpico. " È stata una partita aperta. Loro stanno raccogliendo poco ma stanno facendo grandi partite. Avevo problematiche di formazione, avrei dovuto far giocare Escalante e Lazzari ma non potevano giocare interamente, ringrazio Marusic e Leiva per aver disputato quei 35 minuti che sono stati importanti ".

" Penso che lui abbia parlato con le prestazioni in questi anni. È un valore importante per il nostro calcio, sono certo che tornerà a segnare anche in Nazionale: fa le fortune della Lazio e farà anche quelle dell'Italia ".

Amareggiato a fine partita il tecnico del Bologna Sinisa Mihhajlovic: "Nelle ultime tre partite parliamo delle stesse cose, che meritiamo di più ma andiamo a casa con zero punti. Mi spiace per i ragazzi, perché ci puniscono al primo errore. Siamo anche un po' sfortunati, ma la fortuna bisogna meritarsela. Abbiamo fatto bene, tenendo quasi sempre palla e creando occasioni. La strada è lunga, piena di curve, ma sono momenti difficili in cui dobbiamo tirare fuori gli attributi. Dobbiamo stare sereni, sapendo che per vincere bisogna fare qualcosa in più. Abbiamo la nostra mentalità e andiamo avanti per la nostra strada. Le prestazioni ci sono sempre state, poi sicuramente potevamo fare meglio in alcune situazioni, avremmo potuto fare più gol e subirne meno. Anche con la Lazio non abbiamo subito quasi niente e siamo stati propositivi. Sappiamo che in fase difensiva dobbiamo saper soffrire di più, ma loro alla prima occasione sono riusciti a punirci".