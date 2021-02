Il presidente della Lazio Claudio Lotito verrà ascoltato il 16 marzo dal Tribunale federale nazionale in merito alla vicenda della presunta violazione dei protocolli anti-Covid della FIGC. I fatti, per il quale il numero uno biancoceleste era stato deferito e con lui anche il club per responsabilità oggettiva, risalgono allo scorso autunno e in particolare alla presunta mancata comunicazione alle ASL competenti della positività al Coronavirus di diversi tesserati prima delle sfide della fase a gironi di Champions League contro Bruges e Zenit San Pietroburgo, e di campionato contro il Torino.