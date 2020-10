"La S.S. Lazio comunica che dagli accertamenti di ieri, venerdì 30 ottobre, sono risultati positivi ai tamponi molecolari alcuni componenti del gruppo squadra". Inizia così il comunicato con il quale il club biancoceleste annuncia ufficialmente l'esistenza di un focolaio di Covid-19 all'interno del gruppo squadra. La Lazio, che già mercoledì sera in Champions League contro il Bruges si era presentata con una formazione largamente rimaneggiata, fa comunque sapere di avere l'intenzione di scendere in campo domenica contro il Torino nel match valido per la sesta giornata di Serie A e in programma domenica pomeriggio alle 15 allo stadio Grande Torino.