Lazio-Fiorentina, sfida valida per la sedicesima giornata della Serie A 2020/21, si giocherà allo stadio Olimpico di Roma mercoledì 6 gennaio con fischio d'inizio alle ore 15. Andiamo a vedere le probabili formazioni aggiornate in tempo reale, gli indisponibili per Covid, gli infortunati, gli squalificati e i dubbi dei due allenatori alla vigilia di un match che mette in palio punti pesanti per la classifica e le ambizioni delle due squadre.

Probabili formazioni

LAZIO (3-5-2): Reina; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Escalante, Luis Alberto, Marusic; Muriqi, Immobile. All. S. Inzaghi

Squalificati: Leiva

Indisponibili: Correa, Fares, Lulic, Proto

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Ger. Pezzella, Igor; Caceres, Amrabat, Borja Valero, Castrovilli, Biraghi; Vlahovic, Ribery. All. Prandelli

Squalificati: nessuno

Indisponibili: nessuno

Statistiche Opta

La Fiorentina è la squadra contro cui la Lazio ha vinto più partite (54) di Serie A; completano il quadro 46 successi viola e 42 pareggi.

L'ultimo successo (3-2) della Fiorentina contro la Lazio in Serie A risale al maggio 2017; da allora, due pareggi e quattro vittorie biancocelesti (ultime due incluse).

Dopo le vittorie nel 2018 e 2020, la Lazio potrebbe vincere tre gare interne consecutive di Serie A contro la Fiorentina per la prima volta dal 2001 (quattro in quell'occasione).

Era dal 2009/10 (cinque) che la Lazio non collezionava meno di nove punti nelle prime sette gare interne in una stagione di Serie A: sono otto finora nel torneo in corso, ben 10 squadre hanno fatto meglio.

Dopo il successo per 3-0 contro la Juventus, La Fiorentina potrebbe tenere la porta inviolata per due trasferte di fila in Serie A per la prima volta dal dicembre 2018.

La Fiorentina non ha trovato il gol in sei partite di questa Serie A: solamente il Parma (sette) ne conta di più in questo campionato - dall'altra parte solo Inter e Milan sono rimaste a secco di reti in meno gare della Lazio (solo una: 0-3 v Sampdoria).

La Lazio ha subito il 63% dei gol nel primo tempo (15 su 24), record negativo in questo campionato.

Ciro Immobile è il secondo giocatore nella storia della Lazio in doppia cifra in cinque stagioni di fila in Serie A, dopo Giuseppe Signori (tra il 1992/93 e il 1996/97).

Luis Alberto della Lazio ha preso parte a sette reti in sei sfide di Serie A contro la Fiorentina (tre gol e quattro assist), contro nessun'altra squadra della competizione conta più partecipazioni.

La Lazio è la vittima preferita in Serie A di José Callejón: sei reti, quattro delle quali in casa dei biancocelesti - l'Olimpico è lo stadio in cui lo spagnolo della Fiorentina ha segnato più gol in trasferta nella competizione (quattro, al pari del Meazza).

