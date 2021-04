Probabili formazioni

LAZIO (3-5-2): Reina; Marusic, Hoedt, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. All. S. Inzaghi

Squalificati: Acerbi

Indisponibili: Caicedo, Escalante

GENOA (3-5-2): Perin; Masiello, Radovanovic, Criscito; Biraschi, Zajc, Badelj, Strootman, Zappacosta; Scamacca, Destro. All. Ballardini

Squalificati: Pandev

Indisponibili: Pellegrini

Statistiche Opta

Dopo aver vinto otto sfide consecutive di Serie A contro la Lazio tra il 2011 e il 2015, il Genoa ha ottenuto solo due successi nelle successive 11 gare contro i biancocelesti (3N, 6P).

Nelle ultime nove sfide tra Lazio e Genoa in Serie A sono stati realizzati 35 gol, una media di 3.9 a incontro - nel parziale solo una volta una delle due formazioni non ha trovato la rete: il Genoa nella sconfitta 0-4 del settembre 2019.

L'ultimo pareggio tra Lazio e Genoa all'Olimpico risale al novembre 2008 (1-1) - da allora sei successi biancocelesti e cinque rossoblù.

La Lazio, attualmente in una striscia di 10 successi interni di fila in campionato (come nel 1937 e nel 1974), può registrare 11 vittorie di fila in casa per la prima volta nella sua storia nella competizione.

Con una vittoria il Genoa si porterebbe a 39 punti in classifica, eguagliando il risultato ottenuto nello scorso campionato a fine stagione (39 punti in 38 partite).

Il Genoa ha perso le ultime due trasferte di campionato e potrebbe registrare tre sconfitte esterne di fila nella competizione per la prima volta dall'ottobre 2019, una serie di quattro che includeva anche una gara con la Lazio all'Olimpico.

Ciro Immobile ha segnato le sue prime cinque reti in Serie A con la maglia del Genoa nella stagione 2012/13 - da ex ha realizzato 10 gol contro i rossoblù, una delle tre formazioni contro cui è andato in doppia cifra nella competizione (con Sampdoria e Cagliari).

Joaquín Correa ha preso parte a quattro reti nelle ultime quattro presenze di Serie A (tre gol, un assist) - tuttavia, solo contro l'Inter (otto) l'attaccante della Lazio ha giocato più gare che contro i rossoblù (sei) senza mai trovare la rete nella competizione.

Mattia Destro ha preso parte a sette gol contro la Lazio in Serie A (sei reti, un assist), contro nessuna squadra attualmente nella competizione ha fatto meglio. Tre degli ultimi quattro centri di Destro nel massimo campionato sono stati siglati fuori casa.

Domenico Criscito (199) è vicino alle 200 presenze con il Genoa in Serie A: può diventare il primo giocatore a tagliare questo traguardo con i rossoblù nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95).

