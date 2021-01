"Noi nervosi? Non credo. Anzi penso che sia l'Atalanta a essere ancora nervosa e, visto che la tirano fuori sempre, penso sia ancora segnata da quella finale di Coppa Italia persa contro di noi e che è in bella mostra a Formello". Massimiliano Farris, vice di Simone Inzaghi, commenta così le scene di tensione viste in campo subito dopo la conclusione di Atalanta-Lazio, match vinto 3-1 dai biancocelesti che hanno così riscattato il ko rimediato a Bergamo in Coppa Italia in settimana. Le sue parole suonano come replica a quelle di Gian Piero Gasperini.